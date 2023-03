Politie Louisville ging niet alleen in de fout bij dood Breonna Taylor

De politie van de Amerikaanse stad Louisville heeft zich aan veel meer misstanden schuldig gemaakt dan alleen de dood van Breonna Taylor, de onschuldige zwarte vrouw die tijdens een huiszoeking werd doodgeschoten. Een rapport van het ministerie van Justitie spreekt van discriminatie onder agenten, excessief geweld en gesjoemel met huiszoekingsbevelen.

Het onderzoek werd opgezet na de fatale inval in de woning van Taylor. Haar vriend opende het vuur toen agenten zonder waarschuwing de deur hadden ingetrapt. De ongewapende Taylor, die lag te slapen op het moment van de huiszoeking, werd daarbij meerdere keren geraakt door politiekogels. Ze stierf ter plekke.

De agenten waren bezig met een drugsonderzoek naar de ex van Taylor. Zij noch haar nieuwe vriend werden daarin genoemd. De zaak was samen met de dood van George Floyd aanleiding tot wereldwijde Black Lives Matterprotesten in de zomer van 2020. Nabestaanden kregen uiteindelijk een schadevergoeding van 12 miljoen dollar.

Vertrouwen verloren

Uit het justitieonderzoek blijkt nu dat agenten vaker burgerrechten schonden van inwoners van Louisville. Agenten hielden vaker zwarte burgers aan en scholden hen uit met racistische termen, gebruikten valse voorwendselen om huiszoekingsbevelen te krijgen en gebruikten kleine overtredingen als excuus om verder onderzoek te doen.

Agenten maakten zich ook schuldig aan veel geweld. Mensen die geen bedreiging meer vormden kregen te maken met gevaarlijke nekklemmen, bijtende honden en stroomstootwapens.

"Dit gedrag is onacceptabel, hartverscheurend", zei minister Garland bij bekendmaking van de uitkomsten. "De politie verliest hiermee het vertrouwen van de gemeenschap dat nodig is effectief te kunnen werken. Het is een belediging voor alle agenten die elke dag hun leven wagen om Louisville eervol te dienen."

Diepe wonden

"Het is hartverscheurend om te beseffen dat alles wat je vanaf dag één gezegd hebt nog eens herhaald moet worden", reageerde de moeder van Taylor, Tamika Palmer. "Dit had nooit mogen gebeuren en het duurde drie jaar voordat iemand dat wilde toegeven."

Burgemeester Greenberg zegt dat de stad zal proberen de diepe wonden te helen. "We moeten onder ogen zien wat we zijn, zodat we kunnen uitkomen waar we willen."

De politie van Louisville zal een onafhankelijke toezichthouder krijgen om hervormingen uit te voeren.