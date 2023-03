Nederlandse coach in Oekraïne over Feyenoord-opponent: 'Jeugd houdt Sjachtar overeind'

Hoofdpijn, dat zal trainer Igor Jovićević hebben tijdens het maken van de opstelling van Sjachtar Donetsk voor het Europa League-duel met Feyenoord. De Kroaat mist door schorsingen en blessures bijna zijn complete verdediging. "Het is daardoor moeilijk te voorspellen hoe Sjachtar gaat spelen", aldus Patrick van Leeuwen. Van Leeuwen kent Sjachtar goed. Niet alleen volgt de trainer de club als tegenstander van zijn Oekraïense ploeg Zorya Loehansk, ook was hij van 2006 tot 2013 werkzaam in de jeugdopleiding van Sjachtar. In de jaren daarvoor werkte hij bij Feyenoord. De confrontatie tussen zijn twee voormalig werkgevers volgt hij dan ook met extra interesse. "Nadat ik gestopt was met spelen bij Helmond Sport ben ik gaan werken in de jeugdopleiding van Feyenoord", vertelt Van Leeuwen. "Daarna ben ik bij Sjachtar assistent geworden van Henk van Stee, die hoofd jeugdopleiding was. Toen Henk terugging naar Nederland, heb ik dat proces in de opleiding doorgezet." Goede jeugdopleiding "Beide clubs zijn wel vergelijkbaar met elkaar, omdat ze uitgaan van een goede jeugdopleiding. In eerste instantie haalde Sjachtar veel buitenlande spelers, maar ze zijn daarnaast bezig geweest om een goede jeugdopleiding neer te zetten. En dat is wat ze overeind houdt in de oorlogssituatie, nu veel buitenlandse spelers zijn weggegaan."

Van Leeuwen: "De meeste buitenlandse spelers, vooral Brazilianen, hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdelijk hun contract op te zetten. Er zijn toen meer spelers uit de jeugdopleiding gekomen. Ze krijgen zo de kans regelmatig in de competitie te spelen. Zo gaat het momenteel bij veel clubs in Oekraïne." Die ontwikkeling legt Sjachtar in de competitie geen windeieren. De ploeg staat gedeeld eerste, op acht verliespunten gevolgd door het Zorja van Van Leeuwen. "Maar het vertrek van de buitenlandse spelers heeft natuurlijk impact. Al hebben de Oekraïense spelers wel vechtlust, ze halen kracht uit de huidige situatie en gaan tot het uiterste om te winnen." Een realistisch Sjachtar Tegen Feyenoord moet Sjachtar het onder meer doen zonder de geschorste verdedigers Juchym Konoplja, Valeriy Bondar en Bohdan Mychajlytsjenko. Tel daar een aantal blessuregevallen bij op en de spoeling wordt erg dun, vooral in de achterste linie. "De drie geschorste verdedigers zijn alle drie goede spelers. Die zijn niet direct te vervangen door spelers van een vergelijkbaar niveau."

Wedstrijd onderbroken door luchtalarm Zorja Loehansk speelt net als Sjachtar Donetsk vanwege de oorlog zijn thuiswedstrijden in de competitie in Kyiv. Daar merkt Van Leeuwen bijna dagelijks dat de strijd tussen Oekraïne en Rusland in alle hevigheid gaande is: "Op dit moment is het onrustig. We hebben elke dag luchtalarmen, maar verder gaat het leven gewoon door. We zijn sinds begin augustus weer wedstrijden gaan spelen in Oekraïne. Dat is goed gegaan. We hebben maar één wedstrijd gehad die is onderbroken door het luchtalarm."

"De ploeg heeft eigenlijk nog twee inzetbare verdedigers over. Ik verwacht daarom een realistisch Sjachtar", aldus Van Leeuwen. "Met zo veel afwezigen verwacht ik dat ze compacter gaan spelen. Maar juist door het grote aantal afwezigen is moeilijk te voorspellen hoe het team gaat spelen. Misschien kiest Jovićević juist nu ineens voor vijf man achterin." "Normaal speelt Sjachtar altijd in dezelfde stijl. Ze gaan uit van balbezit met veel positiewisselingen. De aanval is de basis. Al zijn ze door de vele vertrokken spelers wel iets behoudender gaan spelen dan voorheen. Soms verrassen ze tegenstanders ineens met counters. Al was dat vooral voor de verkoop van Moedryk, een van de snellere spelers." Oud-Ajacied Traoré dwingt respect af Moedryk is Mychajlo Moedryk, de 22-jarige sterspeler die deze winter voor 100 miljoen euro naar Chelsea vertrok. Er bleef daardoor nog minder kwaliteit over. "Aanvoerder en middenvelder Taras Stepanenko is nu de belangrijkste speler. Hij organiseert het team. Daarnaast hebben ze een aantal talentvolle middenvelders", vertelt Van Leeuwen.

Ook oud-Ajacied Lassina Traoré maakt nog deel uit van de ploeg. De aanvaller uit Burkina Faso dwong bij de supporters veel respect af door als een van de weinige buitenlandse spelers bij Sjachtar te blijven. Hij is echter nog niet op zijn oude niveau na een zware knieblessure, al wordt hij volgens Van Leeuwen "steeds mobieler en belangrijker voor het team". Sjachtar heeft net een lange winterstop achter de rug en won daarna in de competitie met 4-1 bij FK Mynaj en met 7-0 bij Metalist 1925 Charkov. "Feyenoord zit daardoor waarschijnlijk in een wat beter ritme", verwacht Van Leeuwen. "Ik denk dat Feyenoord daarom in het eerste duel meer kansen heeft dan in het tweede. Ook door alle afwezigen bij Sjachtar. Voor hen zal het resultaat in het eerste duel het allerbelangrijkste zijn."