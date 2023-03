Drie sterke opponenten in drie dagen blijken voor Rus iets te veel van het goede

Voor Arantxa Rus zit het masterstoernooi van Indian Wells er al na één ronde op. De beste Nederlandse tennisster van dit moment had zich knap geplaatst via het kwalificatietoernooi, maar verloor in het hoofdschema van Camila Giorgi: 6-3, 6-3.

Zeges op tophonderdspeelster Diana Shnaider en voormalig wereldtopper Sara Errani waren veelbelovend, maar met Giorgi trof ze een derde sterke opponent op rij in drie dagen tijd. De Italiaanse schurkt in haar beste vorm tegen de toptwintig aan, maar zakte door blessures iets weg op de wereldranglijst.

Giorgi in vorm

Vorige maand toonde Giorgi herstel, met onder meer een toernooizege in het Mexicaanse Mérida. Desondanks kon Rus haar lange tijd goed bijbenen.

De eerste set werd getekend door een paar lange games. Rus vocht zich terug van een vroege break achterstand, maar ondanks drie breakkansen lukte dat niet nog eens toen Giorgi voor de set serveerde. Ook in het vervolg zat er meer in voor Rus, totdat ze na een voorsprong van 3-1 en 40-15 niet meer kon doordrukken.

Voor Rus lijkt er bijna een vloek te rusten op de grote toernooien, want ook tijdens haar laatste tien grandslamdeelnames kwam ze de eerste ronde niet door. Ruim een jaar geleden overleefde ze in Dubai voor het laatst de eerste horde op een masterstoernooi.