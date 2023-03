Russische raketaanvallen op meerdere plaatsen in Oekraïne, zeker vijf doden

Rusland heeft vannacht raketaanvallen uitgevoerd in heel Oekraïne. Het is de eerste Russische aanval van deze omvang in drie weken, melden internationale persbureaus. Volgens Oekraïense regeringsbronnen zijn zeker vijf mensen omgekomen.

Rond 05.00 uur Nederlandse tijd kwamen vanuit verschillende regio's meldingen van explosies binnen. Onder de steden waren Kyiv, Charkiv en Odesa doelwit. Het Oekraïense leger zegt dat Rusland 81 raketten en acht drones heeft afgevuurd.

De gouverneur van de westelijke regio Lviv zegt tegen persbureau AP dat daar zeker vier mensen zijn gedood nadat een raket een woongebied heeft geraakt. Ook viel er in dode in de stad Dnipro. Hulpdiensten in Zolotsjivsky zouden bezig zijn om mensen onder het puin te halen.

Stroom uitgevallen

In sommige getroffen gebieden is de stroom uitgevallen, doordat energiefaciliteiten zijn geraakt. Door beschietingen is de kerncentrale Zaporizja afgesloten van het Oekraïense elektriciteitsnet. "Vandaag is de laatste communicatielijn tussen de bezette kerncentrale van Zaporizja en het Oekraïense elektriciteitssysteem afgesneden", schrijft het Oekraïense staatsbedrijf voor kernenergie Energoatom in een verklaring.