Geen vervolging voor 6-jarig jongetje dat lerares neerschoot in VS

De 6-jarige jongen die begin januari zijn lerares neerschoot op een basisschool in de Amerikaanse staat Virginia wordt niet vervolgd. De aanklager van de staat, Howard Gwynn, zegt tegen Amerikaanse media dat hij in de zaak niet van plan is een aanklacht tegen de jongen in te dienen.

Het vooruitzicht van een 6-jarige die terechtstaat is "problematisch", zegt Gwynn tegen NBC News. Volgens hem is een kind van die leeftijd niet in staat om het rechtssysteem te begrijpen. Gwynn sluit niet uit dat anderen wel terecht moeten staan. "Zodra we alle feiten hebben bestudeerd, zullen we iedereen aanklagen van wie we denken dat ze een misdaad hebben begaan."

Eerder stelden juristen dat de moeder van de jongen mogelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor het misdrijf. Het pistool waarmee hij zijn docent neerschoot, was van haar. Ze had het legaal in haar bezit, maar kan worden aangeklaagd als blijkt dat ze het wapen thuis niet veilig had opgeborgen. Een advocaat van de familie heeft tegen CNN gezegd dat het vuurwapen op de bovenste plank van een kast lag, maar wel was beveiligd met een slot.

Waarschuwingen genegeerd

Bij het schietincident raakte de 25-jarige lerares zwaargewond aan haar hand en bovenlichaam. Ze lag bijna twee weken in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis.

Ze heeft het bestuur van de basisschool aangeklaagd, omdat de school kort voor het incident drie keer zou zijn gewaarschuwd dat de leerling een vuurwapen bij zich had. Desondanks besloot de schoolleiding om de situatie af te wachten, omdat de school bijna uit was. Inmiddels is de directeur van de school ontslagen.