Meer kaarten voor Vermeer-tentoonstelling, maar ze bemachtigen blijft lastig

Nog altijd moeten liefhebbers geduldig zijn om aan kaarten te komen voor de Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum. De website waarop extra kaarten beschikbaar zijn voor de populaire tentoonstelling is weer hersteld, maar wordt nog altijd drukbezocht. "Probeer het later nog eens. Onze ticketshop is even gesloten", kregen veel mensen te zien die gisteren aan het eind van de middag kaarten via de website wilden kopen en ook in de avond was dat scherm nog geregeld te zien. Mensen worden gedoseerd toegelaten zodat de website er niet weer uit komt te liggen, zegt Rijksmuseum-woordvoerder Casper van der Kruit. De extra kaarten worden sinds maandag verkocht, maar de website lag geruime tijd plat vanwege de grote populariteit. Er zijn extra tickets omdat het museum extra vaak 's avonds opengaat. En op avonden dat het museum al open was, is het nu tot 23.00 uur geopend, een uur langer dan normaal. Hoewel het Rijksmuseum nog geen uitspraken doet over het aantal bezoekers tot nu toe, is al duidelijk dat de tentoonstelling een van de populairste van Nederland wordt. Al voordat de tentoonstelling opende, waren er 200.000 kaarten besteld. En op de tweede dag van de tentoonstelling waren alle kaarten verkocht.

Meisje met de parel eerder weg Op de tentoonstelling in het Rijksmuseum zijn 28 werken van Vermeer te zien. Dat is het grootste aantal van de schilder dat ooit tegelijk te zien is geweest in een museum. Hoewel de meeste werken van Vermeer tot en met 4 juni te zien zijn, gaat het Meisje met de parel na 30 maart al terug naar het Mauritshuis, de eigenaar van het werk.

Over het platliggen van een website vanwege een populaire tentoonstelling kan oud-museumdirecteur Charles de Mooij meepraten. In zijn tijd als directeur van Het Noordbrabants Museum was daar in 2016 een overzichtstentoonstelling van Jeroen Bosch te zien. Deze trok in twaalf weken tijd ruim 420.000 bezoekers. De Mooij: "We hadden de website getest op grote aantallen bezoekers, maar toen kwam er een item op televisie en 'pats'. Door de extra belangstelling voor de kaarten lag de website er opeens uit." Bij de tentoonstelling in Den Bosch waren 17 schilderijen en 19 tekeningen van Jeroen Bosch te zien:

Bezoekers bij de Jeroen Bosch-tentoonstelling in 2016 - ANP