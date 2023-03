Doden bij mislukte overval op vliegtuig in Chili met miljoenen aan boord

Op de nationale luchthaven van Chili zijn bij een mislukte overval twee mensen om het leven gekomen. Volgens de Chileense autoriteiten hadden de overvallers het gemunt op een passagiersvliegtuig uit Miami dat een groot geldbedrag aan boord had.

Het vliegtuig van de Zuid-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Latam was in de Chileense hoofdstad Santiago gearriveerd met meer dan 32 miljoen dollar aan boord. Het bedrag in contanten zou na de landing worden overgebracht naar een gepantserde vrachtwagen van een beveiligingsbedrijf.

Vuurgevecht

Voor die tijd slaagden zo'n tien overvallers erin om met drie auto's in de buurt van het gelande vliegtuig te komen, nadat ze een beveiliger hadden vastgebonden.

Bij het vliegtuig volgde een vuurgevecht, zei de plaatsvervangende minister Monsalve van Binnenlandse Zaken op een persconferentie. Daarbij kwamen een luchthavenmedewerker en een van de overvallers om het leven. De andere verdachten sloegen op de vlucht, zonder dat ze geld hadden buitgemaakt.

Volgens Monsalve was de overval zeer goed gepland en waren de overvallers zwaarbewapend. De passagiers van het vliegtuig zouden niet in gevaar zijn geweest. Wel zou het toestel zijn beschadigd.

Ook een vliegtuig van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines, dat in de buurt geparkeerd stond, zou door kogels zijn geraakt: