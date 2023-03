Nederlandse handballers verslaan topland Kroatië in EK-kwalificatieduel

Een kleine maand na de eerste WK-deelname in 62 jaar hebben de Nederlandse handballers verrassend topland Kroatië verslagen in de EK-kwalificatiereeks. In Eindhoven werd het 32-27.

Oranje, dat bij het WK veertiende werd en Kroatië negende zag worden, begon fel en met veel tempo aan het duel en nam een 9-6 voorsprong. Knap, want Nederland werd regelmatig ingeklemd en door de mangel gehaald door de Kroatische reuzen, die vaste klant zijn op grote toernooien (veertien medailles).

Dynamisch spel

Met topscorer Kay Smits en spelverdeler Luc Steins in de hoofdrol bepaalde Nederland de wedstrijd met dynamisch spel gebaseerd op creativiteit en snelheid.

Het EK is van 10 tot en met 28 januari 2024 in Duitsland. De twee beste landen uit de kwalificatiepoule en de vier beste nummers drie plaatsen zich voor het EK. In totaal doen er 24 landen mee.