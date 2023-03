Artsen zonder Grenzen sluit ziekenhuis in Haïti vanwege aanhoudend bendegeweld

Internationale hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) heeft een ziekenhuis in de buurt van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince gesloten vanwege aanhoudend bendegeweld. Volgens de organisatie kan de veiligheid van patiënten en ziekenhuispersoneel niet meer gewaarborgd worden.

Het land wordt al maandenlang geteisterd door bendegeweld. Zwaarbewapende criminelen breidden vorige week het gebied waar zij actief zijn uit naar nieuwe gebieden in de buurt van de hoofdstad. Hierdoor zagen meerdere scholen zich genoodzaakt dicht te blijven uit angst voor ontvoeringen.

En nu ziet ook het ziekenhuis, dat in de arme voorstad Cite Soleil staat, zich genoodzaakt te sluiten. "Op nog geen paar meter van het ziekenhuis wordt gevochten", zegt een woordvoerder van AzG. "Ons ziekenhuis is nog geen direct doelwit geweest, maar we zijn wel slachtoffer omdat het ziekenhuis in de frontlinie ligt."

Hevige protesten

Volgens de woordvoerder is een kind om het leven gekomen omdat het moest schuilen in een kamer en geen toegang had tot een zuurstoftank. Ook werd een 70-jarige man die bij het ziekenhuis de weg over wilde steken neergeschoten.

Het bendegeweld leidde eind januari al tot hevige protesten van politieagenten. Zij kwamen in opstand omdat in de eerste maand van het jaar al zeker veertien agenten werden vermoord door bendes. De Verenigde Staten stuurden vorig jaar oktober al politiepersoneel naar Haïti om de autoriteiten te steunen.

Eerder dit jaar sloot een ander ziekenhuis ten zuiden van de hoofdstad al de deuren toen een patiënt door een kogel werd gedood toen hij de eerste hulp verliet. Artsen zonder Grenzen blijft wel actief in de hoofdstad met een kliniek voor mensen met kogelwonden en mensen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. Dat wordt volgens een VN-rapport op grote schaal gebruikt door bendes in Haïti om angst te zaaien.