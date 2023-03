PSG loopt zich vast op De Ligt: Bayern naar kwartfinales Champions League

Bayern München heeft zich voor de vierde keer op rij geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Duitse grootmacht met Matthijs de Ligt als belangrijke kracht won thuis met 2-0 van het sterrenensemble van Paris Saint-Germain. De heenwedstrijd in Parijs had Bayern ook al met 1-0 gewonnen. Voor het Paris Saint-Germain van Lionel Messi en Kylian Mbappé is het al de vijfde keer in de laatste zeven seizoenen dat het blijft steken in de achtste finales. Alleen in de coronajaren 2020 en 2021, toen de tribunes nog leeg waren, reikte PSG verder: in 2021 strandde het in de halve finales en in 2020 verloor het zelfs de finale. De tegenstander toen: Bayern München. Naast Bayern bereikte ook AC Milan de laatste acht. Benfica en Chelsea deden dat dinsdagavond al. Niet in vorm Bayern verkwanselde de afgelopen weken een ruime voorsprong in de Bundesliga, maar wist de heenwedstrijd in Parijs wel met 1-0 te winnen.

PSG - evenmin bezig aan een goed seizoen - moest dus scoren, maar dan wel zonder sterspeler Neymar. De aanvaller kreeg maandag te horen dat zijn seizoen voorbij is vanwege een enkeloperatie. De Ligt als schaduw van Messi Met Mbappé (dit seizoen goed voor 30 goals in 30 duels, waarvan 7 in 7 optredens in de Champions League) en Messi (die tegen Bayern zijn 150ste Champions League-duel speelde) had PSG natuurlijk nog voldoende stootkracht over. Tien jaar en één dag geleden trof Messi nog vijf keer doel in de 7-1 zege van Barcelona op een andere Duitse ploeg, Bayer Leverkusen. Vanavond wist de Argentijn echter geen moment los te komen van zijn schaduw: De Ligt.

Matthijs de Ligt houdt Lionel Messi van de bal. - Pro Shots

De eerste helft in de Allianz Arena was slaapverwekkend. Paris Saint-Germain drong wel aan, maar kwam amper tot kansen. De beste was nog voor Mbappé, maar hij manoeuvreerde zichzelf in een onmogelijke positie en schoot de bal in het zijnet. Spectaculaire actie De Ligt Het hoogtepunt van de eerste helft was een verdedigende actie van De Ligt in de 38ste minuut, toen Bayern-doelman Yann Sommer gruwelijk in de fout ging. De Zwitser ging met de bal aan de voet op avontuur, maar liep zich vast op Marco Verratti. Vitinha dacht de bal vervolgens in een leeg doel te schuiven, maar dat was buiten De Ligt gerekend. De Oranje-international, die de laatste weken in zijn beste vorm steekt sinds hij de overstap maakte naar Beieren, haalde de bal met een ultieme sliding van de lijn tot grote opluchting van zijn geschrokken doelman.

De Ligt haalt schot van de lijn - Getty

Kort daarvoor was PSG ook zijn tweede Braziliaanse sterkhouder al kwijtgeraakt. Aanvoerder Marquinhos moest na iets meer dan een half uur geblesseerd naar de kant en werd vervangen door Nordi Mukiele. Opvallend genoeg keerde Mukiele na rust ook niet meer terug op het veld. In zijn plaats kwam de pas 17-jarige (maar wel al 1.97 meter lange) El Chadaille Bitshiabu, die pas zeven wedstrijden speelde in de Parijse hoofdmacht. Choupo-Moting in de hoofdrol Vijf minuten na rust maakte de jongeling geen geweldige indruk toen een voorzet van Jamal Musiala door Eric Maxim Choupo-Moting in de verre hoek werd gekopt. Bitshiabu zat mis, maar had geluk dat Thomas Müller achter hem ook een poging deed om de bal te raken en daarbij buitenspel stond. Na ruim een uur was het wel raak voor Choupo-Moting en dat mocht PSG zichzelf aanrekenen. Bitshiaby speelde de bal risicovol in de voeten van Verratti, die de bal op de rand van de eigen zestien verloor aan Müller. Voor Choupo-Moting was het vervolgens een koud kunstje om de bal in het lege doel van zijn oude club te schuiven: 1-0.

Eric Maxim Choupo-Moting heeft voor 1-0 gezorgd tegen zijn oude club PSG. - Pro Shots