'Executievideo Oekraïense militair kan dienen als bewijsmateriaal'

In Oekraïne dook gisteren gruwelijk beeld op van het front. Russische militairen executeren een ongewapende Oekraïense militair. Waar de video exact vandaan komt, is niet vast te stellen. - NOS

Op Oekraïense Telegramkanalen werd de video binnen de kortste keren drie miljoen keer bekeken. Even later kwam het filmpje ook op Twitter, waar het 60.000 kijkers trok. De Vries heeft wel vaker gezien dat gruwelijk materiaal uit de oorlog viraal gaat. Maar zo snel als het is gegaan met dit filmpje, is volgens hem uitzonderlijk. Met de hashtag 'executie' begon het met 10.000 tweets per uur, om op te lopen naar 150.000 posts per uur.

Als kijker sta je letterlijk naast de schutter(s), wat het kijken tot een schokkende ervaring maakt. Aan de rand van het beeld zie je de lopen van de kalasjnikovs vuur spugen. Sjadoera valt en wordt dan nog ettelijke keren geraakt, in de ongecensureerde versie. In de meeste video's gaat het beeld dan over in blokjes die alleen vage contouren tonen.

"Een van de verklaringen waarom het zo hard gaat met dit beeld is omdat het zo extreem is dat je je ogen er niet van af kunt houden", zegt Yorrick de Vries, die voor de NOS openbronnenonderzoek doet. "Het prikkelt je morbide nieuwsgierigheid en je gevoel van onrecht."

Ondertussen is over de herkomst van de beelden nog weinig bekend. Grote kans dat ze afkomstig zijn van een Russische mobiele telefoon die de Oekraïners hebben ingenomen van een gevangengenomen Rus, of gevonden hebben op een gesneuvelde militair, zo veronderstelt De Vries.

Schat aan gegevens

De metadata op de telefoon bevatten volgens Marieke de Hoon een schat aan gegevens, zo bleek bijvoorbeeld bij het MH17-proces. De Hoon is strafrechtdocent aan de Universiteit van Amsterdam en was als expert betrokken bij het megaproces. De metagegevens zijn niet zonder meer bruikbaar. "Zien we wat we denken dat we zien? Klopt de audio bij het filmpje? Stemmen kunnen bewijs vormen."

Om dat vast te stellen is uitvoerig onderzoek nodig. En dat is een probleem in Oekraïne, dat nu duizenden van dit soort zaken heeft. Internationale samenwerking kan wat dat betreft uitkomst bieden, denkt De Hoon. "Dat onderzoek zou ook door het NFI gedaan kunnen worden", zegt zij.

"Dit filmpje doet het ergste vrezen voor andere krijgsgevangenen. Want dit is er maar één", zegt Liesbeth Zegveld, advocaat en hoogleraar oorlogsrechtsherstel. Als er maar genoeg van dit soort filmpjes verschijnen, ontstaan er "feiten van algemene bekendheid". Die kunnen dienen als ondersteunend bewijs bij individuele strafzaken tegen oorlogsmisdadigers. Het filmpje zou kunnen helpen om gedragspatronen te illustreren, meent zij, zeker als ze uit één gebied komen.