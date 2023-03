Koninklijk paar op de thee in Slowaakse queerbar

Het is een beetje puzzelen in de kleine bar van Roman Samotny in Bratislava. Hij schuift met de tafeltjes en banken. Niet voor een feest, maar voor een goed gesprek. De Nederlandse koning en koningin komen namelijk vandaag op de thee.

Het koninklijk paar bezoekt de queerbar Tepláren als onderdeel van hun staatsbezoek aan Slowakije. Ze zijn uitgenodigd door de Slowaakse president Zuzana Caputová, en komen hun steun betuigen na een schietpartij van enkele maanden geleden. Het is een progressief statement in een overwegend conservatief land.

Nog een queerbar over

Veel queerbars heeft Bratislava niet. Behalve een club waren er twee plekken die voor lhbti'ers als veilige haven voelden om uit te gaan. Totdat afgelopen oktober een man twee mensen doodschoot die op het bankje voor de deur van Tepláren zaten, een derde raakte gewond.

Sindsdien is Tepláren gesloten, vertelt eigenaar Samotny. "Ik kan de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van wie hier komt niet meer dragen", verzucht hij. "En ik wil geen dode mensen meer in mijn bar zien."

Na de moord gingen duizenden mensen de straat op om hun steun te betuigen aan de gemeenschap. En er kwam meer aandacht voor de aanpak van haatberichten en desinformatie, zag Samotny.

Toch is de acceptatie van lhbti'ers in het overwegend katholieke Slowakije nog altijd laag in vergelijking met andere EU-landen. Het is een van de weinige landen binnen de unie waar geen vorm van geregistreerd partnerschap mogelijk is voor homoseksuele stellen, wat betekent dat ze ook andere rechten niet hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om medische beslissingen over partners, of de mogelijkheid om van elkaar te erven.