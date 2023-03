Rutte en Italiaanse premier Meloni willen 'Turkijedeal' met Afrikaanse landen

Italië is daarbij strenger voor de schepen die migranten uit zee redden dan Nederland. Meloni legde in een wet beperkingen op aan de hulporganisaties, waardoor zij minder migranten in Italië mogen afzetten. Rutte erkende dat er verschillen zijn. "Italië en Nederland zullen het niet over alles eens worden."

Verder spraken de twee af dat in Europees verband wordt gekeken naar mensensmokkelaars die niet-zeewaardige boten de Middellandse Zee opsturen. Rutte: "Die verschrikkelijke bootramp van vorige week heeft de urgentie op pijnlijke wijze benadrukt. We moeten eensgezind die criminele netwerken aanpakken."

Rutte doelt daarbij op de zogenoemde 'Turkijedeal'. Daarbij spraken de EU en Turkije af dat migranten, toen vooral Syrische vluchtelingen, in Turkije werden opgevangen in ruil voor financiële steun.

Bij het bezoek van premier Rutte aan de Italiaanse premier Meloni hebben beide regeringsleiders afgesproken zich volledig in te zetten voor deals met Afrikaanse landen over het stoppen van illegale migratie naar Europa.

De ontmoeting ging over afspraken binnen de EU over migratie. - NOS

Toch wordt ook gekeken naar de rol van ngo's en andere hulporganisaties, zei Rutte. Hij drukte zich voorzichtig uit omdat hij kritiek heeft gekregen van ngo's over zijn eerdere uitspraak dat er "goede en slechte ngo's zijn".

In de Tweede Kamer zeiden de linkse oppositiepartijen vandaag dat hij hulporganisaties "criminaliseert". Maar VVD en D66 zeiden blij te zijn dat Rutte die uitspraak gisteren heeft genuanceerd.

Ook op het besluit van Rutte om met de rechtse Meloni over migratiebeperking te praten was in de Kamer kritiek te horen. JA21-leider Eerdmans: "De VVD is twee weken per vier jaar rechts, en dat is als de verkiezingen eraan komen."

Ieniemieniepeuterstapjes

Het optimisme van Rutte en Meloni ten spijt, wordt in de Tweede Kamer een nieuwe 'Turkijedeal' nog niet met gejuich ontvangen. Nederland probeert al jaren dergelijke migratieafspraken te maken met Afrikaanse landen.

Een aantal jaar geleden werd Tunesië ook al genoemd als opvangland, maar dat land zag er zelf niets in. De vraag is dus of het nu wel gaat lukken.

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) liet zich vanmiddag in de Tweede Kamer gematigd positief uit over de kans op zo'n deal. Een land als Tunesië moet er dan wel iets voor terugkrijgen, zei hij, zoals visa voor Tunesiërs die een paar jaar in Europa mogen studeren of werken. "Het gaat in hele kleine ieniemieniepeuterstapjes, maar er gaat wel iets gebeuren."