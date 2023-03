Kabinet bevestigt beperking export chipmachinemaker ASML naar China

De export van bepaalde machines van chipmachinemaker ASML naar China wordt verder aan banden gelegd. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel) schrijft aan de Tweede Kamer dat dat nodig is voor de "(inter)nationale veiligheid". Het kabinet wil niet dat deze gevoelige technologie in handen komt van China.

Het gaat daarbij om "zeer specifieke technologieën in de productiecyclus van halfgeleiders waarop Nederland een unieke en leidende positie heeft, zoals de meest geavanceerde Deep Ultraviolet (DUV) immersie lithografie en depositie", schrijft de minister.

Westerse landen zijn onder meer bang dat de chips die daarmee gemaakt worden uiteindelijk in Chinees defensiematerieel terechtkomen, zoals drones.

Schreinemacher schrijft dat iedere aanvraag voor een exportvergunning per geval zal worden bekeken. Naast het voorkomen dat de chips gebruikt worden voor ongewenste militaire doelen zal daarbij beoordeeld worden of door de export de leidende positie van ons land in deze technologie niet in gevaar komt.