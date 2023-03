Slot ziet alleen vrouwelijke journalisten Sjachtar: 'Mannen vechten aan het front'

Feyenoord neemt het donderdagavond (21.00 uur) in de achtste finales van de Europa League op tegen de Oekraïense club Sjachtar Donetsk. De wedstrijd wordt vanwege de oorlog in het Poolse Warschau gespeeld. Feyenoord-trainer Arne Slot noemt spelen tegen deze tegenstander "extra bijzonder". De 44-jarige trainer zegt dat hij de oorlog volgt in Nederland, maar dat het nu "dichterbij" komt. Zo denkt Slot aan familieleden van de spelers en staf van Sjachtar, die betrokken zijn bij de oorlog of "in het ergste geval overleden zijn." Vrouwelijke journalisten Oekraïne Ook valt het Slot op dat de Oekraïense journalisten die hem vragen stellen alleen maar vrouwen zijn. "Ik heb gehoord dat hun mannelijke collega's moeten vechten aan het front. Dat heeft impact." Een van de aanwezige Oekraïense journalisten benadrukt dat de wedstrijd van Sjachtar tegen Feyenoord symbolisch kan zijn voor het hele volk. Daar is Slot zich van bewust. "Al moet ik zeggen dat ze altijd wel fanatiek zijn."

NOS-commentator Arman Avsaroglu in Warschau: Slechts twee journalisten uit Oekraïne zijn aanwezig bij de wedstrijd van Feyenoord tegen Sjachtar Donetsk, twee vrouwen. De mannen zijn nodig in de oorlog. Beide vrouwen zijn meegereisd met het team, per bus zes uur uit Lviv. "Vliegen kan niet meer in deze tijd, en dus is dit de enige oplossing", licht Irina Koziupa, verslaggever bij het Oekrainse Tribuna, toe. De Europese prestaties van Sjachtar zijn volgens Koziupa symbool komen te staan voor de vechtlust van het Oekraïense volk. "Het hele land leeft mee, alle voetbalsupporters, ook van rivaliserende teams, staan achter Sjachtar." Koziupa volgt Sjachtar al het hele Europese seizoen. Ze zag in Warschau wedstrijden in de Champions League, tegen Celtic en Real Madrid. Maar de vorige wedstijd, tegen Stade Rennes, miste ze. Natuurlijk door de oorlog. Ze moest een familielid begraven. Volgens Koziupa, wiens broer zelf actief is aan het front, blijven zelfs de soldaten aan de frontlinie op de hoogte van de prestaties van Sjachtar. "Onlangs sprak ik nog met een soldaat die vecht in Bachmoet. Hij vertelde me dat de soldaten de wedstrijd van Sjachtar tegen Rennes daar hebben bekeken. Het was fijn om even aan iets anders dan oorlog te denken, zeiden ze. En om trots te zijn op de prestaties van een Oekraïens team."

Niet alleen het fanatisme van Sjachtar maakt indruk op Slot, volgens hem is het een goede ploeg vol met Oekraïense talenten. Hij wijst ook op de eerdere Europese resultaten van de club dit seizoen. Zo pakte de ploeg zes punten in de groepsfase van de Champions League, door onder meer Real Madrid op 1-1 te houden. Toen speelde Mykhailo Moedryk nog voor Sjachta, de grote ster die in de winter voor 100 miljoen euro naar Chelsea verkaste. Slot zegt dat zijn afwezigheid scheelt, maar dat er nog genoeg goede spelers over zijn gebleven, ook al kampen de Oekraïners met blessures.

De spelers van Sjachtar Donetsk en Real Madrid voor de wedstrijd in oktober in Warschau - ANP

Dat geldt volgens Slot ook voor Feyenoord. Hij merkt dat enkele Feyenoorders "tegen hun grenzen aan lopen". Hij sluit daarom niet uit dat hij spelers gaat sparen als de wedstrijd zich daarvoor leent. "Jullie zien morgen om welke spelers het gaat." Szymanski in basis Het is in ieder geval zeker dat Sebastian Szymanski in de basis start. De Pool maakte afgelopen weekend zijn rentree tegen FC Groningen. Hij keert terug in de stad waar hij met zijn eerste profclub Legia Warschau successen boekte: "Ik ben fit om te spelen." Volgens de aanwezige journalisten houdt Sjachtar rekening met het uithoudingsvermogen van Feyenoord, dat meerdere keren dit seizoen in de slotfase van een wedstrijd toesloeg. Sjachtar zou daarom veel focus leggen op de laatste vijf minuten tegen de Rotterdammers. "Dat is dan goed nieuws voor ons wat betreft de eerste 85 minuten", aldus Slot met een knipoog.