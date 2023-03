Trots op je provincie? Regionale identiteit in grensstreek het sterkst

In het noorden van ons land geven de provincies per inwoner steevast meer uit om de regionale identiteit te bevorderen dan bijvoorbeeld in dichtbevolkte provincies als Noord-Holland en Utrecht. Vooral aan cultuur en maatschappij, die de regionale identiteit mede bepalen, wordt in de noordelijke provincies per hoofd van de bevolking flink meer uitgegeven Friesland steekt er met 72 euro per inwoner met kop en schouders bovenuit, op de voet gevolgd door Drenthe met 65 euro. In Noord-Holland geeft de provincie 6 euro per inwoner uit op het gebied van cultuur en maatschappij.

Volgens de gedeputeerde in Drenthe, Nelleke Vedelaar, is dat verschil zo groot omdat Rijksfondsen veelal naar grote culturele instellingen gaan. De uitgaven ter versterking van regionale identiteit zijn dus uit noodzaak zijn geboren. Maar die gedwongen investering betaalt zich wel uit in een sterkere verbondenheid binnen de provincie. Dat de cultuur in aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten vooral in de dunbevolkte provincies een rol speelt blijkt ook uit het Kieskompas. In vijf provincies (Friesland, Limburg, Noord-Brabant, Groningen en Drenthe) is de regionale identiteit een thema. Annemiek Drenth is streektaalambassadeur van het Huus van de Taol in Drenthe en ziet de saamhorigheid in haar provincie steeds krachtiger worden. "Men wordt trotser op hun roots."

