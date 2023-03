Van tuinbroek tot orgasmekloof: drie vrouwen over het feminisme van nu

In aanloop naar Internationale Vrouwendag gingen zondag in Amsterdam een paar duizend mensen de straat op voor de Feminist March. Voor het eerst onder een nieuwe naam, want tot dit jaar heette de mars nog de Women's March, vrouwenmars. Volgens de organisatie is dat hoog tijd, want "feminisme is niet meer alleen voor vrouwen".

De naamsverandering lijkt symbool te staan voor een verbreding van de feministische beweging. Feministen van nu willen bijvoorbeeld meer aandacht voor non-binaire of trans mensen en vinden dat er meer oog moet zijn voor culturele diversiteit.

Enaam Ahmed Ali, bestuurslid van Feminist March Nederland en vertegenwoordiger in de VN-Vrouwenraad, ziet ook dat de thema's die binnen het feminisme worden aangekaart steeds diverser worden. "We hebben het niet meer alleen over het breken van het glazen plafond, maar ook over klimaat of technologie. Het gaat over alles wat ons in het leven raakt."

Voor haar is de verandering naar een Feminist March dan ook een belangrijke stap. "Als je alleen maar in hokjes en vakjes gaat denken, los je niks op".