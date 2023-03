Weer demonstratie tegen 'buitenlandse agenten'-wet in Georgië

Voor de tweede dag op een rij zijn duizenden demonstranten op de been voor het parlementsgebouw in de hoofdstad van Georgië. De oppositie heeft opgeroepen tot een nieuwe protestnacht tegen het omstreden 'buitenlandse agenten'-wetsvoorstel.

Tegenstanders vinden het plan van de regering een duidelijke stap in autoritaire richting. Volgens de president van de Europese Commissie, Charles Michel, is het wetsvoorstel "onverenigbaar met het EU-pad dat de meerderheid van de Georgiërs wil".

Maar de regering van het Oost-Europese land spreekt dat tegen. Gisteren zei premier Garibashvili dat de wet voldoet aan de Europese en internationale standaarden. Het eerste deel van de wet werd toen met grote meerderheid aangenomen in het parlement.

Tientallen arrestaties

De eerste protestdag tegen het wetsvoorstel liep uit op confrontaties tussen de politie en demonstranten. Bij het parlementsgebouw zetten agenten traangas en waterkanonnen in, relschoppers gooiden met stenen en brandbommen. Volgens de autoriteiten zijn 66 mensen gearresteerd vanwege de onlusten. Zo'n 50 agenten raakten gewond.

Het protest vandaag in Tbilisi is begonnen met een mars ter ere van Internationale Vrouwendag, een officiële feestdag in Georgië. Deelnemers dragen EU-vlaggen en protestborden tegen het omstreden wetsvoorstel. Ook worden het Europese, Oekraïense en Georgische volkslied afgespeeld via luidsprekers. "Nee tegen de Russische wet!", citeert persbureau Reuters scanderende demonstranten.

Buitenlandse invloed registreren

Als de wet door het parlement komt, moeten alle organisaties zich laten registreren als 'buitenlandse agent' als ze voor meer dan 20 procent vanuit het buitenland worden gefinancierd. Die organisaties kunnen ook beperkingen opgelegd krijgen, en riskeren een boete of celstraf bij overtreding van de regels.

Volgens critici is de wet vergelijkbaar met de 'buitenlandse agenten'-wet die Rusland in 2012 heeft ingevoerd. Het Kremlin gebruikt die wet om bijvoorbeeld kritische media of organisaties als Amnesty en Greenpeace aan te pakken.

Maar volgens regeringspartij Georgische Dromen is die bewering onjuist. Het wetsvoorstel is volgens de partij gemodelleerd naar wetgeving in de VS uit de jaren 30. De wet is gericht tegen mensen die niet handelen in landsbelang, zegt partijvoorzitter Kobakhidze. Volgens hem worden de demonstranten ten onrechte opgejut door de oppositie.

EC-president Michel twittert dat hij bezorgd is over de ontwikkelingen in Georgië. "Het recht op vreedzaam protest is de kern van elke democratie."