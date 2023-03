Strengere regels voor afsluiten energie worden structureel

Energieleveranciers mogen ook na 1 april pas huishoudens afsluiten van gas of stroom als ze er alles aan hebben gedaan om tot een betalingsregeling te komen met de klant. De tijdelijke aanscherping van de regels wordt structureel als het aan het kabinet ligt.

Die strengere regels gelden sinds oktober vorig jaar en zijn bedoeld om te voorkomen dat huishoudens in de winter worden afgesloten omdat ze de hoge energierekening niet kunnen betalen.

Leveranciers moeten aantoonbaar persoonlijk contact zoeken met klanten die achterblijven met betalingen. Ze moeten een betalingsregeling aanbieden en minstens drie keer een betalingsherinnering hebben gestuurd.

Afsluiten mag alleen in het uiterste geval en niet als iemand schuldhulpverlening heeft aangevraagd of als het tot grote gezondheidsrisico's kan leiden.

Minder afsluitingen

De tijdelijke regeling heeft er volgens de ministers Jetten (Klimaat en Energie) en Schouten (Armoedebestrijding) mede toe geleid dat het aantal afsluitingen in het vierde kwartaal van vorig jaar 68 procent lager was dan in het kwartaal daarvoor.

Ze tekenen daarbij wel aan dat er op dat moment ook andere steunmaatregelen zijn ingesteld, zoals de twee keer 190 euro voor ieder huishouden in november en december. Maar de strengere afsluitregels hebben volgens Jetten en Schouten ook een belangrijke rol gespeeld.

De regeling loopt tot 1 april van dit jaar, maar het kabinet wil die nu dus blijvend maken. Op die manier wil het kleinverbruikers structureel beter beschermen tegen afsluiting bij betalingsproblemen. De energieprijzen dalen inmiddels weer, maar dat kan ook zo weer veranderen, redeneren de ministers.

Afsluiten van energie blijft wel mogelijk bij aantoonbaar misbruik, fraude of veiligheidsrisico's.