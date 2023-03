Franse bondscoach Diacre blijft aan ondanks 'lastercampagne' speelsters

De Franse bondscoach Corinne Diacre zegt aan te blijven, ondanks kritiek van speelsters. Ze zegt geschokt te zijn door de "lastercampagne" van critici die willen dat ze opstapt voor het WK voetbal.

De 48-jarige Diacre krijgt kritiek vanwege haar leiderschapsstijl en gebrek aan succes in toernooien. Vorige maand zei de aanvoerder van Frankrijk, Wendie Renard, dat ze niet zal deelnemen aan het toernooi omdat ze niet tevreden is met hoe het team presteert.

Na de beslissing van Renard zeiden ook Kadidiatou Diani en Marie-Antoinette Katoto, die eind vorig jaar genomineerd werd voor de Ballon d'Or voor beste speelster ter wereld, dat ze voorlopig niet voor Frankrijk willen uitkomen.

Spanningen

Er zijn al jaren spanningen binnen de selectie van Frankrijk tussen de spelers en Diacre. Nadat ze in 2017 de leiding had genomen, ontnam Diacre Renard de aanvoerdersband, maar gaf haar die in 2021 weer terug.

De speelsters die opstappen zijn tot nu toe niet verder in detail getreden, maar Renard gaf aan te vrezen voor haar mentale gezondheid als ze in het team zou blijven.

Diani zei dat ze alleen zou terugkeren naar het nationale team als er belangrijke wijzigingen worden aangebracht.

Diacre bekleedt de coachfunctie sinds 2017 en haar contract loopt tot 2024.

Via sociale media kondigde Renard vorige maand aan niet meer voor Frankrijk te willen uitkomen: