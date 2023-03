Gemeente Texel wil filmopnames op het eiland kunnen verbieden

De gemeente Texel wil een filmverbod op het eiland instellen. Er moet twee weken van tevoren een melding gemaakt worden voor het maken van filmopnames in de openbare ruimte. Gebeurt dat niet, dan wil de gemeente de opnames kunnen verbieden, schrijft NH Nieuws.

De aanleiding hiervoor zijn opnames van het tv-programma Hunted in 2020, waarbij in de ochtend onaangekondigd twee Apache-helikopters boven het eiland vlogen. Burgemeester Uitdehaag (D66) was destijds woest: "Texel is geen speeltuin." Om soortgelijke situaties te voorkomen, stelt het college nu dus de meldplicht voor.

Die moet in de algemene plaatselijke verordening (APV) opgenomen worden. Het is niet de bedoeling dat de vrije nieuwsgaring of verslaggeving van (lokale) media eronder vallen.

'Volstrekt onaanvaardbaar'

Maar journalistenvereniging NVJ noemt het een kwalijke zaak en dringt er bij de gemeente op aan om het filmverbod niet door te voeren. "De gemeente gaat hier ver zijn boekje te buiten", zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning tegen Villamedia.

De NVJ vindt dat de gemeente niet eens mag besluiten om een filmverbod in te stellen, omdat het eiland geen privégebied is. "Daarom zijn dit soort restricties in onze optiek volstrekt onaanvaardbaar. We rekenen erop dat de gemeenteraad deze aanpassing zal blokkeren." De raad buigt zich vanavond over het voorstel.