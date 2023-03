Mbo-studenten hebben last van stakingen in het streekvervoer

Het einde van de stakingen in het streekvervoer lijkt voorlopig nog niet in zicht. Het personeel staakt voor een betere cao, maar vandaag riep staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur de partijen op om weer om de tafel te gaan. Zolang er geen akkoord is, willen de bonden tot midden april staken, met problemen voor mbo-instellingen en hun studenten als gevolg.

Het conflict gaat vooral om loonsverhoging en vermindering van de werkdruk. Daardoor rijden er al wekenlang minder bussen, treinen en trams. Studenten zijn voor een groot deel afhankelijk van het streekvervoer om bij hun onderwijsinstelling te komen. Een woordvoerder van Arriva zegt dat in Friesland ongeveer twee derde van de busreizigers scholieren en studenten zijn.

Voor de studenten van het mbo is het nu elke stakingsdag weer een puzzel hoe zij op school komen. Online lesgeven is een optie, maar het mbo bestaat voor een groot deel uit praktijkonderwijs. ''Als je bijvoorbeeld de opleiding tot bakker, elektricien of zorgmedewerker volgt, dan moet je op school komen. Dat kan niet achter je laptop. De mbo-student wordt bovengemiddeld hard geraakt door deze staking'', zegt Remco Meijerink, voorzitter van het college van bestuur van het Friese Firda College.

Firda-liner

Het Firda College zet op de stakingsdagen zelf 18 bussen in, ook wel de 'Firda-liner' genoemd. De bussen rijden verspreid over Flevoland en Friesland om studenten op school te krijgen.

Bij de vijfdaagse staking van een aantal weken geleden zijn ze daarmee begonnen. ''Dit was in een week waarin er examens waren en er een nieuwe periode van start ging'', zegt Meijerink. Dat de studenten een week lang verhinderd waren door de stakingen in het streekvervoer, was voor de school de doorslag om bussen te laten rijden.

In eerste instantie roepen mbo-instellingen de leerlingen op om zelf vervangend vervoer te regelen. Volgens een woordvoerder van de MBO Raad hoort dit bij het leerproces om oplossingen te bedenken voor problemen, die zij ook in hun werkende leven kunnen tegenkomen. ''Bijvoorbeeld hoe je op je werkt komt of hoe je je werk doet als er gestaakt wordt.''

Ook voordelen

''Maar voor de groep die echt niks anders kan regelen, hebben wij als soort vangnet de bussen geregeld'', zegt Meijerink. Per week maken zo'n 600 van de 24.000 studenten van de instelling gebruik van de door de school geregelde bussen.

Mbo-student Christina Holtrop maakt gebruik van de 'Firda-liner'. Dat heeft voor de studente Fashion Tailor ook voordelen. "Ik hoef nu niet meer over te stappen en we worden gewoon bij school afgezet. We mogen ook eerder weg, zodat we de bus kunnen nemen.'' Voor haar opleiding is overschakelen naar online les geen optie. ''We naaien kleding en als je thuis geen naaimachine hebt, kan je eigenlijk niks doen.''

Ook mbo-studenten worden getroffen door de staking. Het Firda College zet in Flevoland en Friesland zelf bussen in om studenten op school te krijgen: