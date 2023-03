Pleidooi in Tweede Kamer voor minder groei: 'Kapitalistische systeem werkt niet'

Groei is goed, zo is de heersende gedachte. Maar lange rijen bij Schiphol, klaslokalen zonder leraar en de stikstofcrisis wijzen er volgens critici op dat Nederland tegen de grenzen van zijn groei aanloopt. Verschillende politieke partijen laten zich daarom vandaag inspireren door iemand die radicaal anders over groei denkt.

Post-groei, ontgroei of degrowth, daar staat deze beweging voor. Hun voorman, hoogleraar Jason Hickel gaat op uitnodiging van CommonsNetwork en GroenLinks niet alleen in gesprek met linkse partijen als Volt, PvdA en Partij voor de Dieren, maar ook met de coalitiepartijen CDA, D66, ChristenUnie en VVD.

Hickel: "Men denkt dat het huidige kapitalistische systeem werkt, en dat is duidelijk niet het geval. Volgens de groeicijfers gaat het goed met de economie in Nederland, maar tegelijkertijd is er nog niet voor iedereen voedselzekerheid en betaalbare huisvesting. We moeten ons focussen op wat belangrijk is voor het menselijk welzijn, niet op groei en winst."

Hoe ziet de beweging dat voor zich, waarom heeft de politiek er interesse in? En hoe realistisch is het?

Bestaan voor de elite

De voornaamste kritiek van degrowth gaat over groei. De beweging richt haar pijlen dan ook nadrukkelijk op het kapitalisme, waarvan groei de kern is.

"Groei betekent eenvoudigweg een toename van de productie, maar zegt niks over het werkelijke leven en welzijn van mensen", zegt Hickel. "De economie kan groeien, terwijl de armen armer worden. We moeten af van de focus op gedachteloze continue groei, en nadenken over welke vormen van productie we willen hebben en willen verbeteren, en welke vormen destructief en minder noodzakelijk zijn, en eigenlijk vooral bestaan voor de elite."