Politie weigert fans Cambuur en Groningen te vervoeren, leeg uitvak bij PSV-Cambuur

De politie van Noord-Nederland weigert om supporters van SC Cambuur en FC Groningen naar uitwedstrijden te begeleiden, naar aanleiding van bedreigingen die zouden zijn ontvangen. Het uitvak van Cambuur blijft daarom komende zondag tegen PSV leeg.

Jeroen Dijsselbloem, de burgemeester van Eindhoven, nam uiteindelijk de beslissing om de 125 uitfans van Cambuur te weren. "Ik wil geen supporters ontvangen, die zich zo misdragen dat politieagenten hun werk niet meer kunnen doen", zei hij.

Of ook supporters van FC Groningen geweerd zullen worden, is onbekend. Groningen speelt zondag in Alkmaar tegen AZ.

Ard de Graaf, algemeen directeur van Cambuur, benadrukt dat hij iedere vorm van bedreiging afkeurt, maar betreurt de beslissing van Dijsselboem, "Het gaat veel te ver om daar een hele grote groep welwillende supporters voor te straffen en dat is nu wel wat er aan de hand is", staat in een verklaring op de clubsite.

Geen uitfans bij Cambuur

Burgemeester Sybrand Buma van de gemeente Leeuwarden had vorige maand ook besloten om bij thuiswedstrijden van SC Cambuur de rest van dit seizoen geen uitpubliek meer toe te laten. Dat vanwege aanhoudende en toenemende verstoringen van de openbare orde rondom thuisduels.

Met name tijdens de Friese derby tegen Heerenveen ging het mis. Toen werd er tijdens de wedstrijd van alles op het veld gegooid. Na afloop zochten de supporters van beide ploegen de confrontatie, met acht arrestaties tot gevolg.