RTL Nieuws laat veiligheid werkvloer onderzoeken na 'concrete signalen'

RTL Nieuws laat een onafhankelijk onderzoek instellen naar de veiligheid op de werkvloer. Aanleiding daarvoor zijn een aantal 'concrete signalen' vanuit medewerkers. RTL treedt niet in detail waarover precies is geklaagd.

Medewerkers trokken aan de bel tijdens de jaarlijkse inclusiviteitsscan van de omroep. Ook kwamen er losse meldingen binnen bij de hoofdredactie. In beide gevallen ging het over de situatie op de redactie van RTL Nieuws. Het aantal en de ernst van de meldingen is onbekend.

"We vinden het fijn dat deze collega's zich veilig genoeg voelen om deze signalen af te geven en de hoofdredactie neemt deze dan ook serieus, want hoe sneller we hierop handelen, hoe beter", laat RTL weten in een verklaring.

De eerste stap van het onderzoek is een inventarisatie op het terrein van sociale veiligheid op de werkvloer van RTL Nieuws. Dit wordt uitgevoerd door hetzelfde expertbureau dat trainingen organiseert voor RTL om het bewustzijn van inclusiviteit te vergroten.