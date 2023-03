Programmamaker en producent Harry de Winter (73) overleden

Programmamaker en presentator Harry de Winter is overleden op 73-jarige leeftijd. Hij leed al enkele jaren aan asbestkanker en overleed gisteren.

De Winter was bij het grote publiek vooral bekend als presentator van het langlopende muzikale praatprogramma Wintertijd. Daarnaast was hij de oprichter van een van de eerste productiemaatschappijen in Nederland, IDTV.

"Iedereen werkte nog bij de omroep", zei hij daarover. "John de Mol werkte bij de TROS. In Amerika had ik gezien dat zelfstandige bedrijfjes televisie maakten. Dat wilde ik hier ook proberen." Een ander belangrijk wapenfeit van hem is dat hij de rechten van het Amerikaanse spelletje Lingo verwierf. Dat was daar mislukt, maar werd in Nederland én daarbuiten een groot succes, doordat De Winter het format doorverkocht aan tal van andere landen.

In 1949 werd De Winter geboren in Oss. Zijn vader werkte bij Organon en vond daar in de jaren 60 de anticonceptiepil uit. Daar kwam De Winter pas achter toen zijn vader overleed en Organon een persbericht uitgaf waarin dat stond, vertelde hij in het AD. "Tot die tijd deed hij het voorkomen alsof hij er gewoon met een team aan had meegewerkt."

Gitaarspelen in het Vondelpark

Hij groeide op in een Joods gezin. Zijn beide ouders overleefden Auschwitz, maar verloren in de Tweede Wereldoorlog hun eerdere partners en een baby. In Oss had hij "geen gemakkelijke tijd als Joods jongetje in een katholiek dorp" en zodra het mogelijk was vertrok hij daar.

Na anderhalf jaar te hebben gewerkt in een kibboets in Israël koos hij voor een studie economie aan de Universiteit van Amsterdam. 's Ochtends studeerde hij, 's middags speelde hij gitaar in het Vondelpark en 's avonds draaide hij als dj op studentenfeesten.

Daarop werd hij ingelijfd door de NCRV, waar hij radioprogramma's presenteerde. Daaronder was De Filter Furoreshow, dat na zes afleveringen tot De Winters ongenoegen werd gestopt.

Kijk hieronder naar een aflevering van de Filter Furoreshow uit 1976: