Weer twee afvaarten ferry Groningen-Noorwegen geannuleerd

Uit voorzorg heeft de Holland Norway Lines (HNL) opnieuw twee afvaarten van de veerboot tussen Groningen en Noorwegen geannuleerd. Het aanmeerprobleem dat sinds januari speelt, is nog altijd niet opgelost.

Annabel Nillissen Blaauw, de woordvoerder van HNL, zegt tegen RTV Noord dat het onduidelijk is of de boot kan aanmeren. De rederij heeft nog geen eigen kade in de Eemshaven en daarom moet de veerboot aanmeren bij een gemeenschappelijke aanlegplaats. Daarbij geldt het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Gegarandeerde ligplaats

Om dit probleem op te lossen, zoekt de rederij naar alternatieve aanmeerplaatsen, zoals Emden: "We zijn dicht bij een overeenkomst voor een gegarandeerde ligplaats voor de MS Romantika."