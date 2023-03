Stuur Tesla model Y komt los tijdens rijden, onderzoek begonnen

De Amerikaanse dienst voor wegverkeer gaat onderzoek doen naar Tesla's van het type Model Y. De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) heeft twee klachten gekregen over stuurwielen die loskomen tijdens het rijden.

Het bureau zegt dat in beide gevallen de Model Y's aan klanten werden geleverd met een ontbrekende bout waarmee het wiel aan de stuurkolom is bevestigd. De stuurwielen kwamen los toen er druk op werd uitgeoefend tijdens het rijden

De NHTSA zegt dat beide incidenten plaatsvonden terwijl de auto's een lage kilometerstand hadden. Bij naar schatting 120.000 voertuigen vanaf het modeljaar 2023 moet nu worden onderzocht of ze hetzelfde mankement hebben.

Geen gewonden

Onderzoekers kijken naar hoe vaak het probleem zich voordoet en naar het productieproces van Tesla. De Model Y is Tesla's best verkopende auto.

In één van de ingediende klachten zegt een eigenaar dat hij met zijn gezin aan het rijden was in New Jersey, toen het stuur plotseling loskwam. Hij had de auto op 24 januari gekocht en het ongeluk gebeurde vijf dagen later.

Er vielen geen gewonden omdat er op dat moment geen auto's achter hem reden en de man de auto aan de kant kon zetten, meldt persbureau AP.

Strafrechtelijk onderzoek

Het is de tweede keer in korte tijd dat de toezichthouder ingrijpt bij Tesla. Vorige maand werd bekend dat het bedrijf een software-update moet doorvoeren bij zo'n 363.000 auto's, omdat de zelfrijdende functie FSD de kans op ongelukken vergroot.

Ook loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar claims van Tesla dat zijn auto's zichzelf zouden kunnen besturen.