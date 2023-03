Nieuwe aanhoudingen in onderzoek ontvoering 15-jarige jongen

De politie heeft vier nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar de ontvoering van een 15-jarige jongen in januari. Eerder werden al drie mensen aangehouden.

De jongen werd in de Amsterdamse wijk De Pijp ontvoerd. Hij zou door enkele personen in een witte bestelbus zijn geduwd. Agenten wisten die bus op de A27 ter hoogte van het dorp Groenekan te traceren.

De jongen werd bevrijd en de drie andere inzittenden, een man van 36 uit Weesp, een 35-jarige man uit Amsterdam en een man van 29 uit Almere, werden aangehouden.

Geëscaleerd

De politie zei eerder dat de jongen geen willekeurig slachtoffer lijkt te zijn geweest. "Het meest waarschijnlijke scenario is dat een conflict zo is geëscaleerd dat het voor een aantal mensen reden genoeg was om de jongen te ontvoeren", zo vertelde een woordvoerder van de politie.

De vier verdachten zijn vanochtend opgepakt. Het gaat om een 41-jarige man uit Amsterdam, en drie vrouwen van 28, 32 en 35 jaar uit Amsterdam en Amstelveen, meldt NH Nieuws/AT5. Waarvan ze worden verdacht, heeft de politie niet bekendgemaakt.

De vier zitten vast en zullen binnenkort worden verhoord. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De politie gaf eerder beelden vrij van de ontvoering: