In Boekelo wordt een poging gedaan om een betwist standbeeld dat binnenkort in Parijs wordt geveild in het dorp te houden. De dorpsraad en de toevallige ontdekker van de waarde van het standbeeld hebben een plan bedacht om het te kopen. "Zodat het terug kan naar waar het hoort."

Het standbeeld stond decennialang naast een hotel in het dorp. Het kunstwerk, dat in 1968 is onthuld, was een geschenk van de Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie aan de dorpsgemeenschap.

De waarde ervan werd onlangs ontdekt door een bewoner van een appartement in het hotel. Die kwam er bij toeval achter dat het ging om een standbeeld van de Franse beeldhouwer Henri Étienne-Martin. Een identiek exemplaar van dezelfde kunstenaar had tijdens een veiling bij Christie's in Parijs 150.000 euro had opgebracht.

Rechtmatige eigenaar

De hoteleigenaar besloot het standbeeld te laten uitgraven en het in Parijs te laten veilen, maar de gemeente Enschede spande een kort geding aan om die veiling te voorkomen. De gemeente zag zichzelf als rechtmatige eigenaar omdat het kunstwerk een cadeau was aan Boekelo, dat valt onder Enschede.

Maar de hoteleigenaar zag dat anders: hij kocht het beeld in 2004, tegelijk met het hotel en de omliggende grond. Daarmee ziet hij zichzelf als de rechtmatige eigenaar. De rechtbank stelde hem in het gelijk en dus kan het kunstwerk geveild worden.

'Desnoods zelf kopen'

Het standbeeld gaat eind april onder de hamer. Nu willen de dorpsraad en de ontdekker van de waarde van het beeld, oud-hoogleraar politicologie Henk Dekker, alsnog proberen om het standbeeld voor het dorp te behouden. Dekker liet eerder weten het beeld desnoods samen met anderen zelf te willen kopen, bijvoorbeeld via een inzamelingsactie.

"De afgelopen tijd hebben zich al meerdere partijen bij ons gemeld. Grote partijen ook. Een organisatie die zich sterk maakt voor erfgoed, maar ook zoutproducent Nouryan, de rechtsopvolger van het bedrijf dat het standbeeld heeft geschonken", zegt Dekker tegen RTV Oost.

Onduidelijk is nog wat het laagste bedrag is waar vanaf straks geboden kan worden. Het beeld is getaxeerd op circa 30.000 tot 40.000 euro. Inclusief veilingkosten - die bij een gerenommeerd veilinghuis aardig kunnen oplopen - gaat het volgens RTV Oost dus al snel richting de 50.000 euro die bijeengebracht zal moeten worden. "Zolang het standbeeld niet is verkocht, houden we hoop", zegt Dekker.

Overtuigd Tukker

Volgens hem is nu het plan om voordat de veiling begint afspraken te maken met de hoteleigenaar. "Hij heeft van de rechter gelijk gekregen. Hij mag zich de rechtmatige eigenaar noemen en mag het beeld dus veilen. Maar het zou hem misschien ook wat waard zijn als we er samen uitkomen. Dan houdt hij ook het imago dat hij als overtuigd Tukker het beeld voor de regio heeft weten te behouden."

De hoteleigenaar staat open voor een goed bod, zegt hij tegen RTV Oost. "Maar laten ze zich dan melden bij Christie's, want daar staat het nu."