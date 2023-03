Openbaar Ministerie vervolgt schippers watertaxi-ongeluk Erasmusbrug

Het ongeluk was destijds op webcambeelden te zien:

De afgelopen maanden deed de zeehavenpolitie onderzoek naar het ongeluk. Hierbij is onder meer gekeken naar camerabeelden en getuigenverklaringen. Het is nog niet bekend wanneer de zaak voor de rechter komt.

Volgens het OM hebben beide schippers "weliswaar in verschillende mate, schuld aan het veroorzaken van de aanvaring waardoor mensen aan boord in een levensgevaarlijke situatie terecht kwamen".

Zes opvarenden van de watertaxi, onder wie een kind, vielen bij ongeluk in het water. Zij konden worden gered.

Het Openbaar Ministerie gaat de schippers van een watertaxi en een rondvaartboot in Rotterdam strafrechtelijk vervolgen. De twee boten botsten op 21 juli vorig jaar op elkaar op de Nieuwe Maas in de buurt van de Erasmusbrug.

Bij de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee vaartuigen op elkaar gebotst. Volgens een getuige is een watertaxi onder een groter vaartuig terechtgekomen. Op webcambeelden is de aanvaring te zien. - NOS