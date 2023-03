Staatssecretaris roept op tot opschorting stakingen in streekvervoer

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur roept de partijen in het streekvervoer op om weer om de tafel te gaan. En als de gesprekken worden hervat, zouden de stakingen moeten worden opgeschort.

In het streekvervoer zijn al wekenlang stakingen aan de gang, waardoor er veel minder bussen, treinen en trams rijden. Ook vandaag wordt er weer actie gevoerd. Het conflict draait vooral om loonsverhoging en vermindering van de werkdruk. De werkgevers vinden de eisen van de bonden te hoog.

Zowel de werkgevers als de vakbonden hebben gezegd dat ze het gesprek willen aangaan met een bemiddelaar, om zo tot een oplossing te komen.

Eind vorige maand begon er een nieuwe reeks stakingen in het streekvervoer, nadat onderhandelingen tussen de vakbonden en de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) waren vastgelopen. Vakbonden CNV en FNV zeiden daarbij het plan te hebben om in zes weken in totaal op vijftien dagen te staken.