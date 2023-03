Onderzoek: kinderen zijn energiek en minder gestresst door gratis schoolmaaltijd

"Het is wel van belang dat er genoeg mensen beschikbaar zijn om het te faciliteren. Op sommige scholen zijn er veel vrijwilligers, maar op andere scholen is behoefte aan meer ondersteuning", zegt Brauers. "Het moet niet ten koste gaan van de tijd die leerkrachten hebben om les te geven."

Als er eten beschikbaar is geeft dat een prettige sfeer, zegt Brauers. "En voldoende voeding is één van de basisvoorwaarden om te kunnen leren op school. Als kinderen het op school kunnen doen als het thuis niet kan, kunnen ze samen de dag positief starten met een ontbijt."

In oktober begon een project met meer dan 500 basisscholen die hun leerlingen een ontbijt, lunch of andere vorm van eten gingen aanbieden. De scholen kunnen bij het Jeugdeducatiefonds een beroep doen voor die maaltijd.

"Het verbetert ook de band met kinderen en de school en de kinderen hebben minder stress. Hierdoor delen ze ook meer over hun thuissituatie", zegt Malou Brauers van het Jeugdeducatiefonds in het NOS Radio 1 Journaal.

Scholen die niet meededen vonden het moeilijk om te regelen, of zagen weinig leerlingen die met een lege maag naar school kwamen of geen eten meenamen. Andere scholen maakten al gebruik van hulp van hun eigen gemeente.

Voor het project, dat begon in oktober, werd 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Minister Wiersma heeft vervolgens aangekondigd 100 miljoen euro vrij te maken voor schoolmaaltijden in zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

"Een bedrag van 100 miljoen euro is fors, maar nog lang niet voldoende om alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in voedselnood te voorzien van een maaltijd", schreef Wiersma vorig jaar in een Kamerbrief. "We moeten daarom keuzes maken voor wie we schoolmaaltijden kunnen realiseren, zodat de hulp daar komt waar hij het hardst nodig is."

Of te kijken of scholen in aanmerking komen, wordt gekeken naar het percentage kinderen dat in relatieve armoede opgroeit, zegt Brauers.