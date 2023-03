Massale staking in Griekenland na treinramp, weer demonstraties aangekondigd

In Griekenland wordt vandaag massaal gestaakt uit protest tegen het zware treinongeluk waarbij vorige week 57 mensen om het leven kwamen. Veerboten van en naar de Griekse eilanden varen niet. In veel steden staan trams, metro's en bussen stil en het spoorwegpersoneel blijft ook thuis.

Verder zijn er meerdere demonstraties gepland, net als de afgelopen dagen, onder meer in het centrum van Athene. Er wordt een hoge opkomst verwacht. Studenten- en docentenorganisaties hebben gezegd het werk neer te leggen om mee te protesteren. Veel van de doden waren studenten die na een lang weekend op weg waren naar Thessaloniki, een belangrijke studentenstad.

In het land is woede ontstaan over de grote veiligheidsproblemen bij de spoorwegen die door de treinramp aan het licht zijn gebracht. Spoorwegpersoneel zegt al jaren tevergeefs aan de bel te trekken bij meerdere regeringen over de verslechterde staat van het spoor. Zo zouden automatische beveiligingssystemen niet werken en moeten machinisten regelmatig seinen negeren die permanent op rood staan.

Weinig ervaring

Ook zeggen medewerkers dat er te veel mensen zonder ervaring bij de spoorwegen werken, met tijdelijke contracten. De man die verantwoordelijk wordt gehouden voor het ongeluk, de stationschef van Larissa, zou nog maar net aangesteld zijn en zou onvoldoende opgeleid zijn. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf.

Premier Mitsotakis zei in eerste instantie dat de ramp te wijten was aan menselijk falen, maar bood zondag excuses aan voor die uitspraak. Hij gaf toe dat het jarenlang negeren van de zorgen van spoorwegpersoneel ook een rol gespeeld kan hebben. De vierjarige termijn van de Griekse regering loopt deze zomer af. De komende maanden worden er verkiezingen gehouden.

Transportdeskundigen van de Europese Unie reizen vandaag af naar Athene voor een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Griekse regering. Ze hebben toegezegd de Grieken te helpen bij het verbeteren van de veiligheid op het spoor.