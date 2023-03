Geen voorschot compensatie voor zorgpersoneel met long covid

Zorgmedewerkers die hun baan zijn kwijtgeraakt door langdurige coronaklachten hoeven op dit moment nog niet automatisch te worden gecompenseerd. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding, aangespannen door vakbonden FNV en CNV.

Het kabinet werkt op dit moment aan een plan voor compensatie voor zorgmedewerkers die tijdens de eerste coronagolf in 2020 besmet zijn geraakt en hierdoor niet meer kunnen werken. Maar als het aan de vakbonden ligt, duurt dat te lang en moet de groep die recht heeft op een vergoeding bovendien groter worden.

Zo willen de vakbonden ook compensatie voor personeel dat tijdens tweede golf besmet is geraakt. CNV en FNV hadden een bedrag van bijna 23.000 euro per persoon geëist.

Geval tot geval

De rechter zei vandaag dat er "van geval tot geval" moet worden bekeken of een schadevergoeding op zijn plaats is. "Daarvoor is een beoordeling nodig aan de hand van ieders concrete situatie", oordeelt de rechtbank.

Minister Helder voor Langdurige Zorg laat in een reactie weten "in april" meer duidelijkheid te kunnen geven over de compensatieplannen. Eerder nam de Eerste Kamer al een motie aan om 150 miljoen euro hiervoor opzij te zetten.

Een woordvoerder van vakbond CNV vindt dat de politiek nu aan zet is om het proces te versnellen. "Dat er iets moet gebeuren, is evident", zegt de woordvoerder. "Het duurt en het duurt maar en intussen zijn zorgmedewerkers al hun baan kwijt. Er zijn mensen die naar de voedselbank moeten. Zij kunnen niet wachten, er moet nu iets gebeuren."

Bodemprocedure

De vakbonden overwegen een bodemprocedure in te stellen, maar de CNV-woordvoerder erkent dat dit doorgaans veel tijd kost en niet op korte termijn zal leiden tot duidelijkheid.