Nieuwe keersluis bij Afsluitdijk moet nog beter beschermen tegen hoogwater

De roldeur zal meestal in de dijk verstopt zitten. Maar als het water een peil van 1,8 meter boven NAP bereikt, sluit de deur. "Hij gaat ongeveer vijf keer per jaar dicht", schat Beijer.

Nu komt daar een keersluis bij omdat de Afsluitdijk in 2006 werd afgekeurd. De dijk voldeed niet aan de eisen van de Waterwet en bood niet meer voldoende bescherming tegen hoogwater, zegt Bram Beijer, technisch projectleider bij Rijkswaterstaat, in het NOS Radio 1 Journaal. "Onder andere door zeespiegelstijging."

57 meter lang, 14 meter hoog en 7 meter breed: zo groot is de roldeur die vandaag wordt geplaatst bij de Afsluitdijk. Het gevaarte is onderdeel van een keersluis, die het achterland nog beter moet beschermen tegen hoogwater.

De roldeur weegt bijna een miljoen kilo. Daarom werd speciaal voor het plaatsen een drijvende hijskraan van 80 meter hoog van de Rotterdamse haven naar Kornwerderzand gebracht.

De kraan hees de roldeur vanochtend rond 08.00 uur de lucht in en liet hem vervolgens op de goede plek in het water zakken. Nu moet de deur nog opzij worden getrokken, zodat de vaarweg straks weer vrij is. Waarschijnlijk zit de roldeur aan het einde van de dag op de goede plek, zegt Beijer.

De projectleider noemt de operatie "uitdagend" en "een beetje spannend", vanwege de enorme afmetingen van de deur. "Het is centimeterwerk: de afwijking ten opzichte van het ontwerp mag uiteindelijk maar 30 centimeter zijn."

De keersluis wordt in januari 2024 in gebruik genomen. Tot die tijd zal Rijkswaterstaat veel testen uitvoeren. "Maar op dit moment is het ook veilig", zegt Beijer. "De hoogwaterkering loopt nu over de bestaande schutsluis, dus we hoeven ons geen zorgen te maken."