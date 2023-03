Nieuwe, verplichte cursussen voor drugsrijders en jonge hardrijders

Verder begint vanaf april een nieuwe cursus voor mensen die voor het eerst fors over de snelheidslimiet zijn gegaan. De formele naam van de nieuwe cursus is Lichte Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (LEMG).

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en CBS-directeur Pechtold presenteren de plannen vandaag in Den Haag. Er bestaan al CBR-cursussen voor weggebruikers die over de schreef zijn gegaan vanwege bijvoorbeeld rijden onder invloed van alcohol of gevaarlijk rijgedrag.

Harbers zegt te hopen dat de nieuwe cursussen effect hebben op de verkeersveiligheid. "Het aantal mensen dat onder invloed van drugs deelneemt aan het verkeer blijft stijgen. En bij een derde van de dodelijke ongevallen is sprake van een te hoge, of niet aan de omstandigheden aangepaste snelheid."

Fors meer boetes

De maatregelen zijn volgens hem nodig, omdat het aantal uitgeschreven bekeuringen voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs vorig jaar flink was toegenomen vergeleken met het jaar ervoor.

Het waren er ruim 43.000. Dat is ruim 37 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers die de politie in januari publiceerde. De afgelopen tien jaar, dus ook voor de coronapandemie, was het aantal overtredingen veel kleiner dan in 2022. Die toename komt onder meer doordat de politie beter kan testen of iemand onder invloed is van drugs, zegt een CBR-woordvoerder, bijvoorbeeld via een speekseltest.

Voor de EMD-cursus worden het eerste jaar zo'n 5500 mensen verwacht. De cursus van drie dagdelen wordt verspreid over vijf weken en kost 1099 euro. De LEMG-cursus duurt twee dagdelen en kost 843 euro. Daar worden 4200 cursisten verwacht.

Rijbewijs houden

De CBR-woordvoerder benadrukt dat de cursus draait om bewustwording en gedragsverandering, "voor de eigen veiligheid en uiteraard ook voor de andere weggebruikers. Cursisten worden met hun neus op de feiten gedrukt. En het kost tijd en geld, en dat is niet leuk."

De cursussen zijn verplicht voor iedereen die een brief van het CBR heeft gekregen om mee te doen. Mensen die meedoen, mogen hun rijbewijs houden. Bij het weigeren van medewerking wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.