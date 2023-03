Bondscoach Koeman kan moeilijk om De Ligt heen, 'De Muur' is thuis bij Bayern

De Ligt, zelfkritisch als hij is, ging bij zichzelf te rade. Hoe kon het dat een verdediger met zijn kwaliteiten niet in de basis stond van het Nederlands elftal?

Afgelopen weekend onderstreepte hij zijn vorm nog maar eens met een rake poeier van afstand tegen Stuttgart. Twee minuten daarvoor had hij nog een bal knap van de lijn gehaald. Zijn club presteert wisselvallig na de winterstop, maar dat gold zeker niet voor De Ligt die juist steeds constanter ging spelen.

Vanavond staat hij met Bayern tegenover supersterren als Kylian Mbappé en Lionel Messi, maar de 23-jarige speler heeft al te veel meegemaakt om zich daar druk over te maken.

Ook over een basisplaats in het Nederlands elftal lijkt De Ligt zich niet te hoeven bekommeren. Hij is niet alleen een van de weinige Oranje-spelers die wekelijks een hoog niveau halen, ook het verleden spreekt in zijn voordeel. De Ligt was onder bondscoach Koeman immers de speler met de meeste speelminuten.