Gasunie ziet geen toekomst in Nord Stream en schrijft honderden miljoenen af

De landelijke gasnetbeheerder Gasunie schrijft honderden miljoenen af op een investering in pijpleiding Nord Stream 1. Het bedrijf verwacht dat de pijpleiding op afzienbare termijn niet meer in gebruik wordt genomen.

Eind september raakten Nord Stream 1 en 2 beschadigd na ontploffingen in de Oostzee. Gasunie investeerde in 2007 ruim een half miljard in de aanleg van Nord Stream 1 en kreeg daarvoor een belang van 9 procent in de pijpleiding.

De pijpleiding was bedoeld om gas vanuit Rusland naar Duitsland te transporteren. Vanwege sancties tussen Europa en Rusland kwam het transport vrijwel stil te liggen.

Afgelopen zomer schreef Gasunie al de helft af op die investering, omdat de pijpleiding niet meer werd gebruikt. Nu heeft de beheerder het volledige bedrag afgeschreven.

Meer winst

Tegelijk heeft Gasunie flink geprofiteerd van de gascrisis. Er werd meer gebruik gemaakt van het gasnetwerk, waardoor de omzet steeg van 900 miljoen naar 2,3 miljard euro. De winst kwam uit op 555 miljoen euro, tegenover 311 miljoen een jaar eerder.

Een groot deel van die extra omzet wordt de komende jaren weer teruggegeven aan gebruikers, doordat de tarieven van Gasunie gaan dalen. De Nederlandse Staat is de enige aandeelhouder van de Gasunie.