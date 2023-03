Drukke ochtendspits door winters weer, sneeuw in zuiden

Door gladheid en winters weer is de ochtendspits drukker verlopen dan normaal. In Limburg en Noord-Brabant sneeuwt het en heeft het KNMI heeft tot 12.00 uur code oranje afgegeven. Rijkswaterstaat meldde rond 7.45 uur zo'n 225 kilometer file, terwijl de piek normaal gesproken rond de 150 kilometer ligt. Op meerdere plekken waren vanochtend spitsstroken gesloten vanwege het weer. Vooral rond Rotterdam, Arnhem en Den Haag was het erg druk. Sinds 8.30 uur neemt de drukte af. In Vaals, in Limburg, lag vanochtend al een flink pak sneeuw:

In de zuidelijke provincies Noord-Brabant en Limburg geldt vanochtend code oranje vanwege flinke sneeuwval. - NOS

Omroep Gelderland meldt dat afgelopen nacht meerdere auto's van de weg zijn geraakt, vermoedelijk door gladheid. In Noord-Brabant valt het tot nu toe mee met de overlast. "De eerste uren van de ochtend is er nog geen sneeuw gevallen", schrijft Omroep Brabant. Vanavond code ceel Weggebruikers in heel Nederland moeten nog de gehele ochtend nog rekening houden met gladheid. In het zuiden is er kans op sneeuw en in Noord-Brabant en Limburg geldt hierom tot 12.00 uur code oranje. Volgens het KNMI kan in Limburg tot 10 centimeter sneeuw vallen.

Kinderen fietsen naar school in de sneeuw in het Limburgse Heerlen - ANP

Ook vanmiddag en vanavond moet rekening gehouden worden met gladheid. In de loop van de avond kan het in het zuiden en mogelijk ook in het midden van het land sneeuwen. Eerder meldde het KNMI dat er vanavond weer code oranje zou gelden voor Limburg en Noord-Brabant. Die melding werd door een fout onterecht afgegeven, meldt een woordvoerder van het weerinstituut. Voor de meeste provincies geldt vanavond wel code geel vanwege gladheid. Voor Limburg, Zeeland en Noord-Brabant is dat vanaf 20.00 uur. In Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Flevoland is dat vanaf 23.00 uur. De waarschuwingen gelden tot in de ochtend.