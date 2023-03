Rus meldt zich weer op hoogste podium, na knappe kwalificatie voor Indian Wells

Rus wilde vorig jaar zo graag die mondiale topvijftig binnendringen, maar viel zelfs ver buiten de beste honderd. In september vorig jaar speelde ze haar laatste WTA-toernooi, toen ze in Parma eervol in drie sets van wereldtopper Maria Sakkari verloor.

Afgelopen week begon de opmars van Rus op het toernooi van Arcadia, waar ze in de finale ook al tegenover Errani kwam te staan. Vanwege een blessure liet ze die wedstrijd uit voorzorg lopen, om zich volledig te kunnen concentreren op Indian Wells. En achteraf bleek dat een goede keuze.

Knap teruggevochten

Rus keek in de eerste set nog tegen een dubbele break achterstand aan tegen de voormalig nummer vijf van de wereld, maar vocht zich knap terug en brak een tweede keer toen Errani voor de set serveerde. In de tiebreak was Rus oppermachtig (7-1).

In het tweede bedrijf kwam Rus al snel op 2-0 en die voorsprong gaf ze niet meer uit handen. Door de zege wint ze weer wat terrein terug op de wereldranglijst en staat ze virtueel 120ste. In de eerste ronde van het hoofdtoernooi treft ze nu Camila Giorgi, die bijna tachtig plaatsen hoger staat.

Bij de mannen heeft zowel Botic van de Zandschulp als Tallon Griekspoor een geplaatste status, waardoor ze in de eerste ronde vrij zijn. Van de Zandschulp weet al dat hij de winnaar treft van de partij tussen Ilja Ivasjka en Roman Safiullin, Griekspoor moet tegen Thiago Monteiro of Guido Pella.

Het toernooi van Indian Wells duurt tot en met 19 maart.