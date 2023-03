'Vertrouwenspersoon bij elk bedrijf, politiek moet dat regelen'

Hamer zei eerder al dat een vertrouwenspersoon heel belangrijk is en dat genoeg meldpunten alleen het probleem niet gaan oplossen. Het probleem zit diep verankerd in de cultuur op werkvloeren, aldus Hamer. Daarbij kan een vertrouwenspersoon volgens haar een grote rol van betekenis spelen.

Hamer, eerder voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, werd vorig jaar voor drie jaar benoemd als regeringscommissaris. Na de onthullingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, Ajax en de PvdA wil het kabinet serieus werk maken van de aanpak van dit soort MeToo-zaken.

Een op de zes werknemers krijgt te maken met ongewenst gedrag van collega's of leidinggevenden. De helft van de organisaties heeft geen vertrouwenspersoon om dat bij te melden. De Tweede Kamer spreekt vandaag over een initiatiefwet van GroenLinks om een vertrouwenspersoon te verplichten. Hamer vindt dat die verplichting er moet komen.

Elk bedrijf moet verplicht een vertrouwenspersoon regelen, hoe klein dat bedrijf ook is. Dat vindt de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, Mariëtte Hamer. De kwestie komt vandaag aan bod in de Tweede Kamer.

In de Kamer hebben onder meer de regeringspartijen VVD en CDA nog hun bedenkingen tegen het verplichten van een vertrouwenspersoon. Het CDA zegt vooralsnog tegen het wetsvoorstel van GroenLinks te gaan stemmen, als er geen uitzondering wordt gemaakt voor kleine bedrijven.

Ook de VVD wil een uitzondering voor kleine bedrijven. Komt zo'n uitzondering in de wet, dan zal de VVD opnieuw een afweging maken. Ook vinden partijen het extra werk en geld voor kleine bedrijven een probleem.

GroenLinks is juist tegen een uitzondering voor kleine bedrijven. Juist bij die organisaties is het lastiger om problemen bespreekbaar te maken als er iets mis is, aldus GroenLinks.

Desnoods via branche

Ook Hamer vindt de uitzondering voor kleine bedrijven geen goed idee. "Daar ken je elkaar allemaal. Als je daar geen vertrouwenspersoon hebt, dan kun je helemaal nergens met je verhaal terecht. Dat is heel onveilig." Volgens Hamer kunnen bedrijven met een klein aantal werknemers de vertrouwenspersoon ook wettelijk regelen via bijvoorbeeld een brancheorganisatie. Het is belangrijk dat alle werknemers in alle gevallen ergens terechtkunnen, aldus Hamer.

Hamer had eigenlijk verwacht dat het in de Kamer minder moeilijk zou liggen, omdat ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland inmiddels hebben aangegeven voorstanders van de wet te zijn. Ze hoopt dat de wet vandaag alsnog op een meerderheid kan rekenen.

Hoe werken interne en externe vertrouwenspersonen op de werkvloer? Nieuwsuur laat het zien: