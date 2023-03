Doden en gewonden door ontsporen trein in Egypte

In Egypte zijn twee doden gevallen door het ontsporen van een trein. Dat gebeurde in Qalyub, toen de trein onderweg was naar de stad Menouf. Qalyub ligt even ten noorden van de hoofdstad Caïro.

Er zijn ook zestien mensen gewond geraakt. Op beelden is te zien dat hulpdiensten mensen uit de treinstellen bevrijden. De treinmachinist zou een stopsignaal hebben gemist.

Het gebeurt geregeld dat treinen ontsporen in Egypte. Het onderhoud is vaak slecht en het materieel is verouderd.

In 2021 kwamen er 32 mensen om het leven in de zuidelijke stad Tahta. Later dat jaar vielen er elf doden bij een treinongeluk in de provincie Qalyubia.