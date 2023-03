Rutte naar Italiaanse premier Meloni, migrantenschepen hoog op de agenda

Premier Rutte bezoekt vanmiddag zijn Italiaanse collega Meloni. Op de officiële agenda staan "de oorlog in Oekraïne, de goede samenwerking tussen Nederland en Italië en actuele thema's op de Europese agenda, zoals economie, migratie en energie", zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Vooral het onderwerp migratie is voor Meloni en Rutte van groot politiek belang. De twee regeringsleiders spraken begin vorige maand op de EU-migratietop af elkaar hier snel over te spreken. "Haar zorg is het businessmodel met die bootjesmokkelaars", lichtte Rutte later toe.

Meloni staat, net als eerdere Italiaanse premiers, onder politieke druk om iets te doen aan de migrantenschepen die vanaf Turkije of Noord-Afrika naar Italië varen. De recente schipbreuk voor de kust van Calabrië, waarbij zeker 59 mensen om het leven kwamen, heeft het politieke debat extra aangewakkerd.

In Nederland staat op zijn beurt Rutte onder politieke druk om iets te doen aan de asielcrisis. Niet in de laatste plaats door zijn eigen VVD-fractie in de Tweede Kamer. In november moest hij beloven echt werk te gaan maken van het beperken van de asielinstroom.

Reddingsschepen van ngo's

Doorn in het oog van de Italiaanse regering zijn de reddingsschepen van ngo's (niet-gouvernementele hulporganisaties), die mensen uit zee of van onveilige boten oppikken. Het gaat om schepen van bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen, Mission Lifeline, Sea-Watch en ook om andere, minder bekende, schepen die soms onder Duitse of Nederlandse vlag varen.

In 2018 zei de toenmalige Italiaanse vicepremier Salvini daarover: "Vaar maar door naar Nederland met je migrantenschip." Ook de latere premier Draghi worstelde met het probleem. Regelmatig kregen de schepen in 2021 geen toestemming om af te meren en dobberden ze dagen op zee. Italië wilde zo het punt maken dat ook andere EU-landen voor de migranten op de schepen moeten zorgen.

En nu eist ook Meloni dat Italië eindelijk wordt geholpen. Volgens haar zijn er ngo's die samenwerken met mensensmokkelaars. Zij wil dat de EU afspraken maakt met Noord-Afrikaanse landen als Libië en Tunesië, waarvandaan veel onzeewaardige migrantenboten vertrekken.