Vrouwen klagen Texas aan vanwege strenge abortuswet

Vijf vrouwen die zeggen dat ze in Texas geen abortus konden krijgen terwijl hun leven in gevaar was, klagen de Amerikaanse staat aan. Texas kent een van de strengste abortuswetten van het land; artsen die een abortus uitvoeren, kunnen tot 99 jaar cel krijgen.

Volgens de aanklacht van de vrouwen weigeren artsen in de staat daarom zelfs abortussen in de meest extreme omstandigheden. Een zogenoemde pro-choice-organisatie, die zich inspant voor het recht op abortus, staat de vijf vrouwen bij. De organisatie zegt dat het de eerste zaak is die zwangere vrouwen zelf aanspannen tegen anti-abortuswetten, sinds het Hooggerechtshof vorig jaar een streep zette door het grondwettelijke recht op abortus.

Een van de vijf vrouwen zou pas een abortus hebben gekregen toen ze een sepsis, een bloedvergiftiging, had opgelopen die haar fataal had kunnen worden. Andere vrouwen zagen zich genoodzaakt om Texas te verlaten om in een andere staat medisch behandeld te worden vanwege ernstige zwangerschapscomplicaties.

Een van de vrouwen vertelde dat ze, zolang het hart van de baby klopte, moest wachten tot haar eigen leven in gevaar was voordat artsen konden ingrijpen. Volgens de aanklacht hadden twee foetussen aandoeningen waardoor ze geen schedel zouden ontwikkelen.

Duidelijkheid voor vrouwen en artsen

De vrouwen willen dat er meer duidelijkheid komt in Texas, voor zwangere vrouwen en voor artsen. Die laatsten zouden nu vooral vrezen voor enorme boetes, lange gevangenisstraffen of beroepsverboden, in plaats van aan de gezondheid van zwangere vrouwen te denken.

Texas Right to Life, een anti-abortusorganisatie, zegt in een reactie dat de artsen van deze vrouwen niet hadden hoeven wachten. De wet in Texas zou niet vereisen dat artsen pas mogen ingrijpen als een vrouw bijna haar leven dreigt te verliezen.