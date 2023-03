BBB-leider Van der Plas niet naar boerenprotest: 'Voel me niet veilig genoeg'

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging gaat zaterdag niet naar het boerenprotest in Den Haag omdat ze zich er niet veilig voelt. Van der Plas is eerder bedreigd en de laatste weken is het weer "heel onrustig", zei ze in het programma Vandaag Inside.

Ze voelt zich naar eigen zeggen niet veilig genoeg "om bij zo'n massale bijeenkomst op het podium te gaan staan". Daarbij benadrukte Van der Plas dat ze niet precies weet wie er allemaal komen en dat de samenleving "heel onrustig is geworden" en "mensen steeds bozer worden".

"Ik zeg niet dat er een aanslag komt, maar het is zodanig onrustig dat ik dat niet ga doen. Ik zeg niet 'er staat iemand met een pistool' maar mensen zijn zodanig boos op mij, waarbij ook allerlei theorieën worden verspreid (...) Het kan zijn dat iemand er zo van overtuigd is dat ik het kwaad ben dat die denkt: en nu ga ik het doen."

Van der Plas is niet de enige politicus die wordt bedreigd. Vorig jaar stapte een recordaantal politici naar de politie vanwege bedreigingen die ze hadden gekregen. De leider van de BoerBurgerBeweging zei in het programma dat er vrijwel geen Tweede Kamerlid meer is dat of niet bedreigd of geïntimideerd wordt.