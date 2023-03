Komst PSV-supporters naar Spakenburg onzeker: 'Stadion is daar niet op gebouwd'

Het is onzeker of er PSV-supporters in Bunschoten aanwezig kunnen zijn bij de bekerwedstrijd tussen Spakenburg en PSV. Dat zegt Spakenburg-voorzitter Marc Schoonebeek.

"Ik weet nog niet of we een flink aantal van hen kunnen verwelkomen", aldus Schoonebeek bij Langs de Lijn En Omstreken. "We zijn een amateurstadion en dat is niet gebouwd op gescheiden supportersstromen. Je moet ze op een bepaalde manier langs elkaar kunnen laten passeren. Dat is nog niet eenvoudig op de wijze waarop wij ons complex hebben liggen."