U2 kwam in contact met Krezip-drummer via Martin Garrix

De Nederlandse muzikant Bram van den Berg mag mede dankzij dj Martin Garrix tijdelijk drummen bij U2. In een interview met muziekblad Rolling Stone zegt U2-gitarist The Edge dat de Nederlandse dj de drummer aan de band voorstelde.

Van den Berg, die normaal bij Krezip drumt, vervangt U2-drummer Larry Mullen komend najaar bij een aantal optredens in Las Vegas, omdat Mullen moet herstellen van een rugblessure. De concerten staan in het teken van het succesalbum Achtung Baby uit 1991.

Toen U2 vorige maand bekendmaakte dat Van den Berg tijdelijk op het drumkrukje zou plaatsnemen, was onduidelijk hoe de Ieren bij hem waren uitgekomen. Gitarist The Edge vertelt nu dus dat Martin Garrix daar een belangrijke rol in heeft gespeeld.

Fijn persoon

"We hebben Bram ontmoet via onze vriend Martin Garrix. We waren erg onder de indruk van zijn spel en de persoon die hij is. Hij is een echte krachtpatser, maar hij is ook gewoon geweldig om mee om te gaan", zegt The Edge in het Rolling Stone-interview.

"Hij is een fijn persoon om tijd mee door te brengen, wat natuurlijk cruciaal is voor ons omdat U2 draait om die diepe vriendschappen en verhoudingen. Dat was het criterium. We hebben sindsdien wat meer samengewerkt om te zien of het wat zou kunnen worden. Ik denk dat het geweldig wordt."

Garrix

Martin Garrix is goed bevriend met de bandleden van U2. De Nederlander maakte samen met de band het themanummer voor het EK voetbal van 2021, We Are The People. Daarna werkte Garrix nog mee aan een ander nummer van U2, Your Song Saved My Life. De dj kent de drummer van Krezip dan weer van de Herman Brood Academie.