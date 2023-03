Benfica overklast Club Brugge en is opnieuw kwartfinalist in Champions League

Benfica heeft voor het tweede seizoen op rij de kwartfinales van de Champions League bereikt. De Portugese club, onder leiding van oud-PSV-coach Roger Schmidt, won dinsdagavond in eigen huis met 5-1 van Club Brugge en dat was, na de 2-0 zege in de heenwedstrijd, ruim voldoende.

Het lukte Benfica vijf keer eerder de kwartfinales van de Champions League te bereiken (in 1995, 2006, 2012, 2016 en 2022), maar nog nooit werden de halve finales bereikt.

Veel kansen Benfica

Club Brugge, met de Nederlanders Noa Lang en Bjorn Meijer in de basis, moest een 2-0 achterstand goedmaken in een volgepakt Estádio da Luz en het sprankje hoop dat de Belgen misschien nog hadden, leek al in de tweede minuut de kop ingedrukt te worden.

João Mário tikte de bal met zijn hak het doel in, maar eerder in de aanval had een medespeler buitenspel gestaan, waardoor het doelpunt werd afgekeurd.

De Belgen hadden weinig in te brengen in het eerste halfuur en mochten opgelucht ademhalen dat het nog geen tegendoelpunt had geïncasseerd. Florentino Luís had de 1-0 voor het inschieten, maar had het vizier niet op scherp staan en schoot hard naast.

En in de twintigste minuut was Meijer op de doellijn de reddende engel van Club Brugge.