Coronacijfers van 21 mei: virus lijkt uitgeraasd in Brabantse coronagemeenten

Om te kunnen beoordelen of de verspreiding van het virus in Nederland aan het afnemen is, kijkt het RIVM vooral naar de nieuwe ziekenhuisopnames. Vandaag zijn 13 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat is het laagst gemelde aantal sinds 8 maart. In totaal zijn er nu 11.613 mensen in Nederland die vanwege het coronavirus zijn opgenomen of opgenomen geweest. Van hen liggen er minder dan 1200 nog in het ziekenhuis.

Het aantal doden door het coronavirus is gestegen met 27. In totaal zijn er in Nederland nu 5775 sterfgevallen waarvan bekend is dat die gerelateerd zijn aan covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Wat opvalt is dat in de twintig Noord-Brabantse gemeenten die de afgelopen maanden het zwaarst getroffen zijn, er nauwelijks nieuwe coronapatiënten worden opgenomen in het ziekenhuis. In de laatste tien dagen gaat het om drie personen. In de maanden daarvoor werden 1142 inwoners van deze gemeenten opgenomen in verband met corona.

Cijfers lopen achter

Het instituut wijst er daarbij op dat de dagelijks gemelde cijfers kunnen achterlopen: sterfgevallen en ziekenhuisopnames worden vaak pas na een aantal dagen doorgegeven door de GGD's. In het weekend is dat effect bij de sterfgevallen nog wat groter: veel mensen die in het weekend overlijden worden pas na het weekend gemeld.

Het RIVM telt overigens alleen overledenen mee die positief zijn getest op het coronavirus. Het CBS publiceert wekelijks cijfers die een indruk geven van het mogelijke aantal 'verborgen' coronadoden. Op het hoogtepunt van de crisis, begin april, bleek dat de 'oversterfte' waarschijnlijk twee keer hoger was dan het officiële dodental van het RIVM. Inmiddels is dat verschil minder groot.

Intensive care

Het aantal coronapatiënten dat op de IC ligt is verder gedaald, met 20 naar 255. Een van hen ligt in Duitsland. Op het hoogtepunt lagen er ruim 1400 patiënten met covid-19 op de IC.